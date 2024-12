Addio a Olivia Hussey, la Giulietta di Zeffirelli: si è spenta a 73 anni dopo una lunga malattia

L’attrice Olivia Hussey è deceduta all’età di 73 anni. È diventata famosa a livello mondiale nel 1968 per il suo ruolo di Giulietta nel film di Franco Zeffirelli, “Romeo e Giulietta”. La notizia della sua morte è stata comunicata dai familiari attraverso Instagram, dove hanno scritto che l’attrice è venuta a mancare “serenamente a casa” due giorni dopo Natale. Olivia è nata il 17 aprile 1951 a Buenos Aires, Argentina.

I familiari di Hussey hanno descritto la sua vita come piena di passione, amore e dedizione per le arti, insieme a spiritualità e gentilezza verso gli animali. Lascia dietro di sé i figli Alex, Max e India, il marito David Glen Eisley, con il quale era sposata da 35 anni, e il nipote Greyson. Hanno aggiunto che la sua “eredità d’amore sarà per sempre custodita nei nostri cuori”.

Olivia Hussey iniziò la sua carriera come attrice da bambina; si trasferì a Londra con il fratello e la madre di origini britanniche, dove studiò recitazione per cinque anni presso l’Italia Conti Academy of Theatre Arts. In un’intervista al Guardian nel 2018, ricordò come la sua passione per la recitazione fosse emersa in tenera età, immaginandosi in vari ruoli, tra cui quello di una suora. A soli 13 anni, debuttò su un palcoscenico teatrale, il che la portò a un provino per il film di Zeffirelli.

Nel film “Romeo e Giulietta”, interpretò Giulietta accanto a Leonard Whiting nel ruolo di Romeo. L’adattamento fu un clamoroso successo, incassando quasi 40 milioni di dollari a fronte di un budget di 850.000 dollari. Il film ricevette quattro nomination agli Oscar, vincendo due premi per “migliori costumi” e “migliore fotografia”. Olivia vinse anche il Golden Globe come “miglior promessa Femminile” ed è stata insignita del David di Donatello.

La carriera di Olivia Hussey, segnata da prestigiosi riconoscimenti e da ruoli indimenticabili, ha lasciato un’impronta duratura nel mondo del cinema.