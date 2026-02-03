13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Addio a Nicolas Giani, ex difensore di Vicenza e Spal

Addio a Nicolas Giani, ex difensore di Vicenza e Spal

Nicolas Giani è morto a 39 anni, dopo una lunga malattia. L’ex difensore, originario di Como, lascia la moglie e la figlia.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Giani ha iniziato la carriera professionistica in Cremonese e Pro Patria. Nel 2008-2009 è passato al Vicenza, dove sotto la guida di mister Gregucci si è adattato anche al ruolo di terzino, dimostrando ottime doti tecniche. Dopo quattro stagioni con i biancorossi, intervallate da una breve parentesi al Perugia, si è trasferito alla Spal. Con la società ferrarese ha contribuito alla doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. Ha poi giocato due campionati di Serie B con lo Spezia, tre in Serie C con la FeralpiSalò e uno in Serie D con il Desenzano, prima di ritirarsi.

