Addio a Nicola Pietrangeli

Da stranotizie
Licia Colò ricorda Nicola Pietrangeli, con il quale ha avuto una relazione dal 1987 al 1994, come un campione nella vita e nello sport, un esempio di grande coraggio. Secondo Licia Colò, Nicola Pietrangeli è stato una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode.

Licia Colò si innamorò del coraggio di Nicola Pietrangeli e con lui ha condiviso un bellissimo momento della sua vita. Il loro rapporto ha continuato a essere bello anche dopo la fine della relazione, perché il loro legame si è trasformato in una grande stima e in un grande affetto.

Licia Colò ha visto Nicola Pietrangeli l’ultima volta solo cinque giorni prima della sua morte. Era andata a trovarlo e lui stava molto male, ma continuava a fare battute, lamentandosi di essere “stanco di essere stanco”. Licia Colò conclude con un pensiero di addio, augurandosi che Nicola Pietrangeli possa continuare a divertirsi, a sorridere e a fare battute con le persone che non sono più con lui.

Sanzione a Talea Group per pratiche commerciali scorrette in Italia
Russia e Ucraina
