Addio a Nicola Pieruccini, segretario della Lega a Massa Carrara: il toccante tributo di Salvini

Nicola Pieruccini, imprenditore e segretario provinciale della Lega a Carrara, è morto in seguito a un malore improvviso occorso la sera del 30 settembre. Pieruccini si è sentito male durante una cena con la famiglia, accasciandosi a terra. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasferimento all’ospedale Opa di Massa, è deceduto mercoledì 2 ottobre. La notizia ha colpito profondamente il mondo politico, soprattutto i membri della Lega, che hanno espresso affetto e vicinanza alla sua famiglia.

L’account ufficiale “Lega Salvini Premier” ha pubblicato un commovente messaggio, promettendo di continuare a lavorare per Carrara e la Toscana come lui aveva sempre fatto, con coraggio e passione. Susanna Ceccardi, europarlamentare e collega di Pieruccini, ha condiviso un saluto particolarmente toccante, ricordando i tanti eventi organizzati insieme e il suo impegno per la militanza. Ha descritto Pieruccini come un “leone coraggioso”, facendo riferimento a un episodio in cui si era schierato in difesa dei ragazzi aggrediti a Carrara.

Ceccardi ha sottolineato la grandezza del suo cuore e ha espresso il rammarico per la sua prematura scomparsa. Rivolgendo parole di sostegno alla sua famiglia, ha riconosciuto l’importanza di Pieruccini come punto di riferimento e ha ricordato che le feste da lui organizzate erano sempre le più belle, creando un’atmosfera di condivisione e convivialità tra gli attivisti della Lega. Ha anche elogiato il suo impegno nel sostenere il Made in Italy, portando il gelato italiano nel mondo, evidenziando la sua coerenza con le idee da lui promosse.

L’impatto della scomparsa di Pieruccini è sentito non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, trasmettendo un messaggio di unità e di rispetto per il lavoro svolto da un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e al suo territorio. Il ricordo di Pieruccini e del suo operato rimarrà vivo nei cuori di quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e lavorare al suo fianco.