Addio a Nicola Grauso: Pioniere del giornalismo online

Nicola “Nichi” Grauso è morto a 76 anni a Cagliari, dopo una lunga battaglia contro un carcinoma a piccole cellule diagnosticato nel 2024. Fondatore di Radiolina e Videolina nel 1975, ha rivoluzionato il panorama mediatico italiano portando L’Unione Sarda online nel 1994, diventando il primo quotidiano europeo ad avere una versione web, subito dopo il Washington Post.

Grauso ha acquisito L’Unione Sarda nel 1985, modernizzando la redazione con computer e creando un nuovo centro stampa. Nel 1991 ha espanso le sue attività in Polonia, diventando coproprietario del quotidiano Życie Warszawy e fondando la rete Polonia 1. Oltre all’attività editoriale, ha avuto un ruolo politico: nel 1997 ha fondato il “Nuovo Movimento” e si è candidato sindaco di Cagliari nel 1998, ottenendo il 14,47% dei voti. È stato anche consigliere regionale dal 1999 al 2001 e nel 2004 ha fondato la società editrice E Polis, che distribuiva gratuitamente diciotto testate locali.

Grauso ha anche fondato Video On Line, uno dei primi Internet Service Provider italiani, per garantire l’accesso gratuito a Internet e promuovere la diffusione del web in Italia. La sua carriera ha segnato un passo fondamentale nella digitalizzazione dell’informazione nel Paese. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da L’Unione Sarda, dove ha lavorato fino al 1999, anno in cui cedette la direzione a Sergio Zuncheddu.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it