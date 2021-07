Nella residenza per anziani Chianoc di Savigliano, nel Cuneese, Nerina Peroni, 81 anni, amava suonare per gli altri ospiti e da quel pianoforte aveva conquistato anche i giudici di Tú sí que vales, la trasmissione condotta da Maria De Filippi e Gerry scotti. La professoressa di musica in pensione che aveva trovato un posto nel cuore della giuria del talent televisivo con i suoi capelli bianchi e l’amore per la musica si è spenta nella notte nella Rsa dove era ospite. L’età non le aveva mai impedito di coltivare la sua passione e la sua agenda era ancora fitta di concerti da tenere: avrebbe dovuto esibirsi domani a Limone Piemonte.

Nerina doveva la sua fama alla trasmissione televisiva Mediaset anche se in tanti nel Cuneese amavano già la sua musica. L’ex professoressa si era esibita nel 2020 all’Anima Festival di Cervere e la sua performance si era guadagnata una standing ovation del pubblico aprendole le porte di Tú sí que vales, il famoso talent di Canale 5 che l’aveva portata in finale. Tra i suoi fan c’era sicuramente Maria De Filippi: “Spero che la giuria le dia il massimo e vada in finale – aveva detto la conduttrice – le sue dita si muovono con una velocità che non corrisponde alla sua età anagrafica”. Nerina non aveva vinto ma era tornata alla residenza per anziani con una grande soddisfazione in tasca e il caloroso benvenuto degli altri ospiti.

Era stata una musicista per tutta la sua vita. La sua prima esibizione pubblica – ricordano gli amici – fu nel 1945. Nerina studiò al conservatorio di Torino e poi diventò insegnante. Arrivata alla pensione aveva smesso di suonare ma poi il vecchio amore è tornato a bussare al suo cuore. “Sono stata senza suonare per vent’anni”, aveva ammesso in un’intervista nei mesi in cui era impegnata nella trasmissione tv. Se non lo avesse raccontato lei nessuno si sarebbe accorto di quel lungo stop. Lunedì alle 15 nel cortile della residenza Chianoc gli amici daranno l’ultimo saluto a Nerina che sarà poi trasferita al cimitero di Marene dove riposa anche il marito.