Addio a Monica Malavasi, simbolo della musica italiana

È con grande tristezza che si annuncia la scomparsa di Monica Malavasi, figura di riferimento nella comunicazione musicale italiana, avvenuta nelle ultime ore a 66 anni. Malavasi è stata un’importante professionista nel settore dell’ufficio stampa musicale, collaborando con artisti del calibro di Pooh, Claudio Baglioni e Luciano Ligabue, contribuendo in modo significativo alla loro crescita artistica.

Il suo approccio si contraddistingueva per professionalità e umanità, creando legami autentici tra artisti e media. Negli ultimi anni, si era trasferita ad Asciano, in provincia di Siena, dove ha fondato l’Asciano Suono Festival, un evento culturale che ha attratto nomi importanti della musica, rinvigorendo la vita culturale del borgo toscano.

La comunità di Asciano ha espresso profondo cordoglio per la perdita di una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nel territorio, apprezzata per il suo entusiasmo e la sua generosità. In un messaggio ufficiale, l’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza del suo contributo alla cultura locale e alla comunità.

Chi desidera rendere omaggio a Monica potrà farlo lunedì 4 agosto, alle 11.30, nella chiesa di Sant’Agostino ad Asciano. La famiglia, comprese il compagno, il musicista Cesare Picco, e la figlia Margherita, riceverà le condoglianze da parte di tanti amici e colleghi del mondo della musica.

Messaggi di affetto e gratitudine per la sua dedizione sono giunti anche da molti ex collaboratori, evidenziando il suo talento nel creare momenti significativi e connessioni tra le persone. La sua memoria vivrà attraverso le storie e le relazioni che ha costruito nel corso della sua vita.