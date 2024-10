Addio a Megan Marshack, l’assistente di Rockefeller presente al suo ultimo respiro: aveva 70 anni.

Addio a Megan Marshack, una figura nota e avvolta nel mistero, che è morta a 70 anni a causa di insufficienza epatica e renale in una struttura di cura a Sacramento, il 2 ottobre. La notizia della sua morte, diffusa solo ora, segna la fine di una vita segnata da un importante legame con Nelson A. Rockefeller, ex vice presidente degli Stati Uniti.

Nata a Los Angeles il 31 ottobre 1953, Marshack ha iniziato la sua carriera come giornalista per l’Associated Press, ma ha ottenuto notorietà quando, nel 1975, è stata scelta da Rockefeller come assistente. Ha lavorato con lui durante il suo mandato come vicepresidente e anche successivamente. Da quel momento, il suo nome è diventato legato indissolubilmente a quello di Rockefeller.

Un episodio cruciale nella vita di Megan è avvenuto il 26 gennaio 1979, quando Rockefeller soffrì un infarto fatale. Durante quell’evento tragico, a soli 25 anni, Marshack si trovava al suo fianco nella villa dell’ex vicepresidente. Dopo l’episodio, è emerso che la Marshack aveva allertato i soccorsi, ma quando giunsero, per Rockefeller non c’era già più nulla da fare. Questo evento ha alimentato per anni voci e speculazioni su un possibile legame romantico tra i due, tanto che la stampa americana la soprannominò “la donna che era lì”. Tuttavia, la Marshack non ha mai confermato tali rumors.

Nonostante i pettegolezzi, l’esatta natura della loro relazione è rimasta avvolta nel mistero. Solo recentemente un’amica le suggerì di scrivere un memoriale da pubblicare dopo la sua morte, ma Megan non accolse il consiglio. In un ultimo gesto di enigmatica riflessione, durante l’annuncio della sua morte, è stata divulgata una frase da lei scritta: “Non dimenticherò, non rimpiangerò ciò che ho fatto per amore”. Questa dichiarazione ha ulteriormente complicato la sua immagine, lasciando molti interrogativi irrisolti sul suo legame con Rockefeller.

Megan Marshack, con la sua figura intrigante, rimarrà una delle assistenti più celebri della storia politica americana, la cui vita è stata intrecciata ai misteri e alle speculazioni riguardanti un ex vicepresidente.