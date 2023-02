Addio a Maurizio Costanzo, l’ex moglie Marta Flavi rompe il silenzio: ecco il messaggio per l’ex marito

In queste ore il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano sta vivendo un vero e proprio lutto. Questa mattina è stata divulgata la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo. Il gigante della tv si è spento a Roma all’età di 84 anni. In queste ultime ore Marta Flavi, ex moglie del conduttore e giornalista, ha rotto il silenzio ed ha scritto per lui un messaggio.

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha fatto sprofondare tutti nello sconforto più totale. Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che in queste ore si sono uniti al dolore della famiglia del gigante della tv. Tra i tanti messaggi scritti per il conduttore e giornalista, non è passato inosservato quello di Marta Flavi, sua ex moglie.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha scritto sui social un messaggio che non è passato inosservato. Queste sono state le parole scritte da Marta Flavi e rivolte al suo ex marito:

Sono ancora sgomentata…buon viaggio Maurizio.

Marta Flavi e la storia d’amore con Maurizio Costanzo

Marta Flavi e Maurizio Costanzo sono convolati a nozze nel 1989. Il loro matrimonio, durato solo un anno, si è concluso legalmente con il divorzio nel 1995, anno in cui il conduttore e giornalista ha iniziato a frequentare Maria De Filippi.

In una recente intervista rilasciato al settimanale ‘Nuovo’, Marta Flavi non ha mai nascosto di aver sofferto moltissimo per la separazione da Maurizio Costanzo. Queste sono state le sue parole:

È durato un anno, ma in totale siamo stati insieme 4 o 5 anni. Diciamo che io sono portata a essere fidanzata, mi riesce meglio. Poi, mi ero scelta un uomo bello impegnativo: se non me lo avesse domandato Maurizio, io non avrei mai pensato alle nozze.

Riguardo al tradimento di Maurizio Costanzo con Maria De Filippi, Marta Flavi ha rivelato: