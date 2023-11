Addio a Marina Cicogna, la prima star del cinema ad aver amato pubblicamente una donna

Marina Cicogna si è spenta oggi a 89 anni, definita nel corso degli anni dal New York Times la “prima grande produttrice cinematografica italiana” e anche “una delle donne più potenti del cinema europeo”. Aggiungo io che è stata anche la prima star del nostro cinema ad amare pubblicamente una donna.

Ha vissuto per vent’anni con l’attrice Florinda Bolkan, mentre gli ultimi trent’anni della sua vita li ha passati con la compagna Benedetta Gardona che ha adottato come figlia per questioni legali.

“Spesso le persone mi hanno messo delle etichette, ma la mia vita e le mie scelte parlano per me. Ho vissuto per vent’anni con Florinda, da quasi quaranta vivo con Benedetta. Eppure non ho mai amato le manifestazioni eclatanti della propria sessualità. Considero le parate, e in generale l’ostentazione dei propri orientamenti, come qualcosa di ridondante”.

Marina Cicogna non ha mai visto di buon occhio i Pride, ma questo probabilmente perché ha sempre vissuto nella sua bolla aristocratica. Era erede delle dinastie Cicogna Mozzoni, da parte di padre e Volpi di Misurata per parte di madre.

Cara Marina, che infinita tristezza 😞. Sei stata un’amica sincera e testimone di un tempo che ho avuto la fortuna di vivere con te 💖 Sarai sempre nel mio cuore! Grazie 💖 Benny ti abbraccio fortissimo 💖💖#MarinaCicogna pic.twitter.com/5IpgLDdxYp — Simona Ventura (@Simo_Ventura) November 4, 2023

Soprannominata la “Contessa” del Cinema, fra i suoi film più famosi “Metti, una sera a cena” e “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” premio Oscar nel 1971 per il miglior film straniero.

è morta Marina Cicogna. Aveva 89 anni. Ha vissuto tutta la sua vita a mille all’ora. pic.twitter.com/CfyedztWpG — Francesco Canino (@fraversion) November 4, 2023