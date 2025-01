Addio a Marianne Faithfull: Un’icona che ci ha lasciato a 78 anni

Marianne Faithfull, cantante e attrice britannica, è morta all’età di 78 anni, come confermato dalla sua portavoce alla Bbc. Nata a Londra nel 1946, Faithfull divenne celebre negli anni ’60 con il brano “As Tears Go By”, scritto da Mick Jagger e Keith Richards. La sua relazione con Jagger la posizionò al centro della scena musicale dell’epoca.

La carriera di Faithfull è stata caratterizzata da alti e bassi, ma ha continuato a esibirsi e registrare musica fino agli ultimi anni. La sua voce distintiva e la sua presenza scenica hanno lasciato un segno profondo nel panorama musicale internazionale. Il suo ultimo album, “She Walks In Beauty”, è uscito nel 2021, ed è stato realizzato in collaborazione con Warren Ellis. L’album è un omaggio alla poesia romantica inglese, una passione che è fiorita durante gli anni trascorsi alla St Joseph’s Convent School.

Questo album rappresenta un’opera unica che combina musica e poesia, con Marianne Faithfull accompagnata da Warren Ellis e con il contributo di artisti come Nick Cave, Brian Eno e Vincent Ségal. La sua capacità di reinventarsi e il suo amore per l’arte hanno fatto di lei un’icona della musica. La sua arte e la sua vita sono state fonte di ispirazione per molti, e la sua scomparsa segna la fine di un’era per molti fan e amanti della musica. La sua eredità musicale continuerà a vivere attraverso le sue canzoni e i suoi album, lasciando un impatto duraturo nella storia della musica.