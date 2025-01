Addio a Marianne Faithfull, icona della Swinging London, scomparsa a 79 anni

Marianne Faithfull, icona della musica britannica e simbolo della Swinging London, è morta a 79 anni a Londra, circondata dai familiari. La notizia è stata confermata dal suo portavoce, che ha dichiarato: “Ci mancherà moltissimo”. Nata nel 1946 in una famiglia con radici nobili e intellettuali, Marianne è stata una figura centrale della scena musicale degli anni ’60, diventando una delle voci più riconoscibili della sua generazione. Fu scoperta giovanissima dal produttore Andrew Loog Oldham, manager dei Rolling Stones, e il suo primo grande successo fu “As Tears Go By”, scritto da Mick Jagger e Keith Richards.

La carriera di Faithfull ha spaziato tra musica e recitazione; ha portato il folk-pop britannico alla ribalta internazionale e ha collaborato con artisti come Nick Cave, Patti Smith, i Metallica e Damon Albarn. Dopo un periodo di declino, tornò nel 1979 con l’album “Broken English”, che segnò una svolta nella sua musica. Oltre a cantare, ha recitato in film come “Marie Antoinette” di Sofia Coppola e “Irina Palm”.

La vita di Marianne è stata caratterizzata da momenti difficili, tra cui la dipendenza da droghe negli anni ’70 e problemi di salute che includevano il cancro al seno e l’epatite C. Dopo la fine della sua relazione con Jagger nel 1970, ha vissuto un periodo di autodistruzione. Tuttavia, riuscì a risollevarsi, ritrovando una stabilità negli ultimi anni trascorsi a Parigi, dove continuò a dedicarsi alla musica fino alla fine.