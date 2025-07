Addio a Marco Dionigi, leggenda della musica dance italiana

Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa di Marco Dionigi, stimato dj e produttore. La notizia del suo improvviso decesso, avvenuto a 54 anni, ha colto di sorpresa familiari e amici. Recentemente, Dionigi aveva incantato il pubblico con un’esibizione memorabile al Folpo Summer Festival di Noventa Padovana, assieme al collega Adrian Morrison.

Nativo di Sommacampagna, ha lasciato un figlio e la madre. Le circostanze del decesso rimangono poco chiare; il dj non si è più svegliato dopo essere andato a dormire. Con Morrison, stava riprendendo a girare per il Veneto partecipando a un progetto voluto da Andrea Oliva, noto vocalist delle discoteche anni ’90.

Dionigi era conosciuto per il suo approccio visionario alla musica, e il suo stile distintivo nel panorama house e techno. Nonostante fosse imprendibile da catalogare in etichette troppo restrittive, era molto apprezzato dai suoi fan, che lo seguivano con passione nelle varie serate.

Non si limitava a mettere musica, ma la creava, contribuendo in modo significativo alla storia della danza italiana. Il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, ha espresso il profondo dolore della comunità, sottolineando come l’ultima esibizione, avvenuta solo dieci giorni fa, sia stata inaspettata e ora carica di tristezza. La perdita di Dionigi lascia un vuoto incolmabile nella scena musicale, dove ha lasciato un’impronta indelebile.