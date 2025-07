Addio a Luigi Zannoni, il manager di Gianni Morandi

Il panorama musicale italiano piange la scomparsa di Luigi Zannoni, un manager storico e fidato collaboratore di Gianni Morandi. La notizia è stata condivisa dallo stesso cantautore, che ha pubblicato un toccante messaggio sui social per ricordare il legame profondo che li univa.

Zannoni, figura chiave nel settore musicale, ha lavorato con Morandi per oltre quarant’anni, accompagnandolo in ogni fase della sua carriera e sostenendolo durante le sfide. Sebbene non cercasse mai i riflettori, la sua presenza nel backstage è stata per molti una fonte di stabilità e affidabilità. Oltre alla sua carriera come manager, Zannoni era anche l’amministratore unico di Mormora Music, etichetta discografica fondata da Morandi, dove deteneva una partecipazione del 5%. La sua esperienza ha contribuito significativamente alla realizzazione di diversi progetti discografici e collaborazioni artistiche, inclusi i duetti con Fabio Rovazzi.

La notizia della sua morte ha sollevato un forte eco nel mondo dello spettacolo, con numerosi artisti che hanno espresso il proprio cordoglio. Tra questi, l’attrice Elena Sofia Ricci, il musicista Saturnino e Rudy Zerbi, tutti uniti nel ricordare Zannoni per la sua professionalità e umanità. Il post di Morandi ha ricevuto centinaia di messaggi di affetto e riconoscenza da parte di fan e colleghi, evidenziando l’impatto che il manager ha avuto nella vita di molti.