Addio a Luigi Tamburrino, l’amato Alì Sasà di “TeleGaribaldi”, scomparso a 57 anni

È morto Luigi Tamburrino, noto attore per il suo personaggio Alì Sasà nello show comico “TeleGaribaldi”. Amato dal pubblico, Tamburrino era anche un attore di cinema, collaborando con Mario Merola e Gigi D’Alessio. A soli 57 anni, la sua scomparsa ha colpito molti, compreso l’amico Alan De Luca, che ha condiviso un ricordo toccante della sua vita.

Luigi Tamburrino ha guadagnato notorietà grazie al personaggio di Alì Sasà, un immigrato tunisino che parlava il dialetto napoletano, diventato simbolo di integrazione e portatore di situazioni paradossali in sketch esilaranti. Oltre al successo in televisione, ha recitato nel film “Cient’ann”, interpretando ancora una volta il suo ruolo iconico.

De Luca ha messo in luce le ferite personali di Tamburrino, inclusa la perdita del padre e l’assenza della madre, causando una profonda solitudine. Viveva in un modesto appartamento a Napoli, lottando tra il desiderio di rinascita e la dipendenza dall’alcol. De Luca ricordava come, lo scorso anno, avesse portato l’amico a Procida, dove Tamburrino esprimeva progetti di cambiamento.

“TeleGaribaldi” è stato un programma di culto degli anni ’90, che ha rivoluzionato il linguaggio comico partenopeo e lanciato numerosi talenti. Nato come varietà a basso budget, il programma presentava sketch e personaggi surreali legati alla quotidianità napoletana, contribuendo alla nascita di artisti come Biagio Izzo e Alessandro Siani, oltre allo stesso Tamburrino. La sua eredità rimarrà viva nel cuore dei suoi fan e nel panorama della comicità italiana.