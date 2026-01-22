6.8 C
Roma
giovedì – 22 Gennaio 2026
Sport

Addio a Luciano Gaspari arbitro italiano

Da stranotizie
Addio a Luciano Gaspari arbitro italiano

Il mondo dello sport e del volley è in lutto per la scomparsa di Luciano Gaspari, ex arbitro di pallavolo a livello internazionale. Gaspari, che aveva 73 anni, è morto dopo una lunga lotta contro la Sla.

Nato ad Ancona, ha dedicato oltre cinquant’anni alla pallavolo, iniziando la sua carriera di arbitro nel 1969. La sua carriera si è conclusa con la partecipazione ai Giochi Olimpici di Atene 2004. Per oltre 30 anni è stato protagonista nei campionati di Serie A1, ventuno dei quali come arbitro internazionale, ricoprendo per sette stagioni il ruolo Fivb. Il suo palmarès comprende venti finali dirette, tra scudetti maschili e femminili, e innumerevoli finali di Coppa Italia.

Nel 2015 è stato eletto Presidente degli Arbitri Europei di Pallavolo e nel 2019 è stato il primo arbitro a entrare nella Hall of Fame della pallavolo italiana. Il presidente federale Fipav Giuseppe Manfredi lo ha ricordato come un punto di riferimento per il movimento arbitrale e per tutta la pallavolo italiana, un uomo di grande spessore umano e professionale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio anche nel quartiere di Collemarino, dove la sua famiglia è molto legata. La Pallavolo Collemarino lo ha ricordato come un uomo sempre sorridente, con energia e simpatia, e come un vero e onesto arbitro. Gaspari lascia la moglie Irene e i figli Daniele e Marco.

Articolo precedente
Teatro in Puglia
Articolo successivo
Il nuovo ambasciatore italiano alle Nazioni Unite
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.