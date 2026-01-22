Addio a Luciano Gaspari arbitro italiano

Il mondo dello sport e del volley è in lutto per la scomparsa di Luciano Gaspari, ex arbitro di pallavolo a livello internazionale. Gaspari, che aveva 73 anni, è morto dopo una lunga lotta contro la Sla.

Nato ad Ancona, ha dedicato oltre cinquant’anni alla pallavolo, iniziando la sua carriera di arbitro nel 1969. La sua carriera si è conclusa con la partecipazione ai Giochi Olimpici di Atene 2004. Per oltre 30 anni è stato protagonista nei campionati di Serie A1, ventuno dei quali come arbitro internazionale, ricoprendo per sette stagioni il ruolo Fivb. Il suo palmarès comprende venti finali dirette, tra scudetti maschili e femminili, e innumerevoli finali di Coppa Italia.

Nel 2015 è stato eletto Presidente degli Arbitri Europei di Pallavolo e nel 2019 è stato il primo arbitro a entrare nella Hall of Fame della pallavolo italiana. Il presidente federale Fipav Giuseppe Manfredi lo ha ricordato come un punto di riferimento per il movimento arbitrale e per tutta la pallavolo italiana, un uomo di grande spessore umano e professionale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio anche nel quartiere di Collemarino, dove la sua famiglia è molto legata. La Pallavolo Collemarino lo ha ricordato come un uomo sempre sorridente, con energia e simpatia, e come un vero e onesto arbitro. Gaspari lascia la moglie Irene e i figli Daniele e Marco.