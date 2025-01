Addio a Lorenzo Viani, storico proprietario del ristorante “Lorenzo” a Forte dei Marmi a 84 anni

È morto all’età di 84 anni Lorenzo Viani, proprietario del rinomato ristorante stellato “Lorenzo” a Forte dei Marmi, un luogo di ritrovo per uomini d’affari, artisti e turisti. Viani, noto non solo per le sue abilità culinarie, ma anche per le sue doti umane, si è spento il 22 gennaio. Da giovane aspirava a diventare calciatore, ma ha intrapreso una carriera nell’ospitalità dopo aver frequentato una scuola alberghiera e lavorato come mâitre. Le sue prime esperienze imprenditoriali sono state l’apertura di due pizzerie a Lido di Camaiore, seguito nel 1981 da una trattoria a Forte dei Marmi.

Il suo locale ha guadagnato prestigio nel tempo grazie a una cucina di alta qualità, specializzandosi nel miglior pesce e combinando tradizione e innovazione nelle ricette. Le pareti del ristorante si sono arricchite di opere d’arte, rendendo il posto ancor più affascinante e frequentato da celebrità. Nel 2003, il ristorante ha ospitato i festeggiamenti per il 60° compleanno di Robert De Niro.

Eleonora Cozzella, direttrice di Gusto, ha paragonato Lorenzo Viani a Paul Newman per la sua classe e il suo fascino, rimasti intatti anche con l’età. Gianni Mercatali, esperto di enogastronomia, ha ricordato l’affluenza del pubblico russo, mentre Filippo Di Bartola ha definito Viani un pezzo di storia della Versilia. Il funerale di Lorenzo Viani si svolgerà il 24 gennaio alle 10:00 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Viareggio.