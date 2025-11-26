Addio a Lorenzo Buffon

Lorenzo Buffon, cugino di secondo grado del nonno di Gigi Buffon, è morto all’età di 96 anni. La sua carriera da portiere lo ha visto giocare per Milan e Inter, vincendo cinque scudetti. Lorenzo era noto per la sua abilità nel prendere il pallone e “attenagliarlo” fra le mani, guadagnandosi il soprannome di “Tenaglia”.

Negli anni ’50 e ’60, Lorenzo era un personaggio noto nel mondo del calcio e dello spettacolo. Era amico di Giorgio Ghezzi, anch’egli portiere, e di Edy Campagnoli, una showgirl e attrice che lavorava con Mike Bongiorno nel quiz “Lascia o raddoppia”. Edy era stata fidanzata con Ghezzi, ma poi sposò Lorenzo. I tre erano noti per i loro soprannomi: Lorenzo era “Tenaglia”, Ghezzi era “Kamikaze” e Edy era “La Valletta Muta”.

Lorenzo e Edy furono una delle prime coppie a unire il calcio e lo spettacolo, anticipando la tendenza moderna di coppie formate da calciatori e personaggi dello spettacolo. La loro storia d’amore e la loro carriera sono state definite come l’inizio della “connection” tra il calcio e la tv, e hanno ispirato molte altre coppie nel corso degli anni. Anche Gigi Buffon, il lontano pronipote di Lorenzo, ha seguito le orme della sua famiglia, sposando Alena Seredova e poi frequentando Ilaria D’Amico.