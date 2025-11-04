12.8 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Sport

Addio a Lorenzo Bosi, un pilastro del calcio toscano

Da stranotizie
Addio a Lorenzo Bosi, un pilastro del calcio toscano

In una chiesa di San Lorenzo affollata di amici e sostenitori, si sono svolti i funerali di Lorenzo Bosi, uomo, presidente della Rondinella Marzocco e figlio d’arte di Francesco Bosi. Tra fragore di applausi e suoni solenni dell’organo, i compagni di squadra, anche chi era infortunato, hanno scortato il feretro in segno di affetto. Bosi ha rappresentato non solo il mondo del calcio, ma anche quello politico e sociale, con la presenza di figure istituzionali come il senatore Francesco Bosi, Paolo Bambagioni, e molti altri.

Durante la cerimonia, si è evidenziato il suo spirito altruistico e sportivo, con parole di elogio da parte di amici e collaboratori. Bambagioni ha descritto Bosi come un vero cristiano nella politica, mentre altri hanno sottolineato il suo impegno per la comunità, in un momento storico caratterizzato da un individualismo crescente.

Non è mancata la lettera d’addio della Rondinella, che ha espresso smarrimento e incredulità per la perdita. La società ha ricordato Lorenzo come un amico fraterno e una guida, sottolineando l’importanza di proseguire nel suo nome. In conclusione, la sindaca Sara Funaro ha portato un messaggio di unità, mentre i familiari di Lorenzo hanno espresso il loro affetto sottolineando il ruolo centrale che ha avuto nelle loro vite.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Rinnovo patente e buprenorfina: la sentenza che allarma Italia
Articolo successivo
Conigli abbattuti a San Giuliano, il dibattito in Parlamento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.