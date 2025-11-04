Addio a Lorenzo Bosi, un pilastro del calcio toscano

In una chiesa di San Lorenzo affollata di amici e sostenitori, si sono svolti i funerali di Lorenzo Bosi, uomo, presidente della Rondinella Marzocco e figlio d’arte di Francesco Bosi. Tra fragore di applausi e suoni solenni dell’organo, i compagni di squadra, anche chi era infortunato, hanno scortato il feretro in segno di affetto. Bosi ha rappresentato non solo il mondo del calcio, ma anche quello politico e sociale, con la presenza di figure istituzionali come il senatore Francesco Bosi, Paolo Bambagioni, e molti altri.

Durante la cerimonia, si è evidenziato il suo spirito altruistico e sportivo, con parole di elogio da parte di amici e collaboratori. Bambagioni ha descritto Bosi come un vero cristiano nella politica, mentre altri hanno sottolineato il suo impegno per la comunità, in un momento storico caratterizzato da un individualismo crescente.

Non è mancata la lettera d’addio della Rondinella, che ha espresso smarrimento e incredulità per la perdita. La società ha ricordato Lorenzo come un amico fraterno e una guida, sottolineando l’importanza di proseguire nel suo nome. In conclusione, la sindaca Sara Funaro ha portato un messaggio di unità, mentre i familiari di Lorenzo hanno espresso il loro affetto sottolineando il ruolo centrale che ha avuto nelle loro vite.