Addio a Livio Macchia, icona dei Camaleonti italiani

All’età di 83 anni è venuto a mancare Livio Macchia, storico chitarrista e fondatore dei Camaleonti, una band italiana che ha segnato la musica degli anni Sessanta e Settanta. Macchia, insieme a Tonino Cripezzi, Paolo De Ceglie, Gerry Manzoli e Riki Maiocchi, ha dato vita a un gruppo che ha creato brani memorabili, caratterizzati da armonie e testi evocativi.

I Camaleonti hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana, con famose canzoni come “L’ora dell’amore”, “Io per lei”, “Applausi” ed “Eternità”. Nonostante la malattia che lo ha colpito negli ultimi anni, Macchia ha continuato a esibirsi fino a poco prima della sua scomparsa, partecipando a un concerto il 30 giugno a Melendugno per celebrare il sessantesimo anniversario della band.

Maurizio Cisternino, sindaco di Melendugno, ha onorato la memoria di Macchia sottolineando la sua importanza nel panorama musicale e personale. Il sindaco ha ricordato Macchia come una figura amato dalla comunità, evidenziando il legame speciale che aveva con la sua terra d’origine. Nato ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, Macchia ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in Salento, dove ha trovato una nuova connessione con le sue radici.