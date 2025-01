Addio a L’Isola, Le Iene e GF Vip: Ilary Blasi svela il vero motivo

La nuova serie di Ilary Blasi ha debuttato recentemente su Netflix e la conduttrice sta rilasciando varie interviste per promuoverla. In un episodio del BSMT podcast, Ilary ha condiviso le sue esperienze passate nei reality e ha spiegato le ragioni del suo addio a “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”. Riguardo al suo approdo al GF Vip, ha detto: “Le Iene sono state una palestra” e ha attribuito la sua selezione al fatto che servisse freschezza nella conduzione del programma. Ha condotto tre edizioni di GF Vip e tre di Isola, confessando però di non conoscere alcun concorrente prima di entrare nei reality.

Ilary ha chiarito che non è stata cacciata dai programmi, ma ha scelto di abbandonarli autonomamente. “Preferisco essere io a mollare un programma piuttosto che essere allontanata”, ha dichiarato. Riguardo al suo addio a “Le Iene”, ha raccontato di aver lasciato il programma quando era incinta di Isabel, ma dopo al suo ritorno ha condiviso non solo la conduzione di “Le Iene” ma anche quella del GF Vip.

Ha descritto un momento critico durante una diretta del GF, in cui ha ricevuto una busta vuota durante un’eliminazione. In quel frangente, non sapendo cosa fare, ha pensato di dire un nome a caso per non fare un errore. Fortunatamente, dopo aver fatto dei gesti agli autori, ha ricevuto a voce il nome dell’eliminato. Un episodio che ha vissuto come disastroso, rivelando che gli autori la temevano in diretta.

In sintesi, Ilary Blasi ha riflettuto sull’importanza delle sue esperienze nei reality e sulla sua scelta di lasciare i programmi quando ritiene opportuno. La sua carriera si è evoluta grazie a vari show, ma è chiaro che il suo approccio è guidato da una preferenza per la propria autonomia nel decidere quando è il momento di concludere un capitolo. La sua sincerità e il suo legame con il pubblico sono elementi che continuano a caratterizzare il suo percorso professionale.