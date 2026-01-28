12.5 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Sport

Addio a Lino Gana

Da stranotizie
Addio a Lino Gana

Il mondo sportivo reggiano è in lutto per la scomparsa di Agostino Corradini, conosciuto col soprannome di Lino Gana, a 94 anni. Agostino è stato un grande appassionato di sport, praticando podismo, sci di fondo, ciclismo e altre discipline. Ha partecipato alla maratona di New York e a oltre venti edizioni della Marcialonga di Val di Fiemme e Fassa. La sua grande passione era però il ciclismo. Negli anni ’50 partiva da Scandiano in bici durante la notte per arrivare in giornata in Trentino ad applaudire Coppi, Leoni e Koblet sulle tappe dolomitiche.
Agostino si lega a un momento entrato nella storia del ciclismo italiano: fu lui a scrivere quel ‘W Fausto’ sulla neve durante il giro del 1953, una foto divenuta icona nel tempo. Nel ciclismo è stato per decenni tesserato con il Velo Club Reggiano. Corradini era la ‘memoria’ storica del ciclismo reggiano, sapendo rievocare molti aneddoti, tra cui le imprese di Sforacchi che arrivò al professionismo correndo a livello internazionale. Agostino ha pedalato sino al 2019 partecipando ai raduni cicloturistici. Lo piangono le figlie Patrizia e Daniela. I funerali si svolgeranno dalle camere ardenti della Rsa di Scandiano per il cimitero di Coviolo, in attesa della cremazione.

Articolo precedente
Crema per mani a Città di Castello
Articolo successivo
Pace a Grosseto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.