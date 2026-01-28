Addio a Lino Gana

Il mondo sportivo reggiano è in lutto per la scomparsa di Agostino Corradini, conosciuto col soprannome di Lino Gana, a 94 anni. Agostino è stato un grande appassionato di sport, praticando podismo, sci di fondo, ciclismo e altre discipline. Ha partecipato alla maratona di New York e a oltre venti edizioni della Marcialonga di Val di Fiemme e Fassa. La sua grande passione era però il ciclismo. Negli anni ’50 partiva da Scandiano in bici durante la notte per arrivare in giornata in Trentino ad applaudire Coppi, Leoni e Koblet sulle tappe dolomitiche.

Agostino si lega a un momento entrato nella storia del ciclismo italiano: fu lui a scrivere quel ‘W Fausto’ sulla neve durante il giro del 1953, una foto divenuta icona nel tempo. Nel ciclismo è stato per decenni tesserato con il Velo Club Reggiano. Corradini era la ‘memoria’ storica del ciclismo reggiano, sapendo rievocare molti aneddoti, tra cui le imprese di Sforacchi che arrivò al professionismo correndo a livello internazionale. Agostino ha pedalato sino al 2019 partecipando ai raduni cicloturistici. Lo piangono le figlie Patrizia e Daniela. I funerali si svolgeranno dalle camere ardenti della Rsa di Scandiano per il cimitero di Coviolo, in attesa della cremazione.