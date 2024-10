Addio a Lea Pericoli: Icona del Tennis e Simbolo dell’Italia nel Boom Economico

Il 4 ottobre 2023, l’Italia ha perso una delle sue icone più luminose nel mondo del tennis: Lea Pericoli, conosciuta come la “Divina”, è morta all’età di 89 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla Federazione italiana tennis e ha suscitato una forte reazione nel paese, con messaggi di cordoglio da parte di fan, politici e personalità dello sport, tra cui i ministri Andrea Abodi e Daniela Santanchè e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Lea Pericoli è nata il 22 marzo 1935 a Milano, ma trascorse la sua infanzia ad Addis Abeba, in Etiopia. Quando era solo una bambina di due anni, si trasferì lì con la madre per raggiungere il padre. Fu proprio lui a trasmetterle la passione per il tennis, costruendo un campo presso la loro abitazione. Ritornata in Italia a 17 anni, Lea lavorò simultaneamente come tennista e come segretaria in una ditta di import-export a Milano. La sua eleganza e il suo stile, sia dentro che fuori dal campo, le valsero il soprannome di “Divina”, coniato dal giornalista Gianni Clerici.

Pericoli si distinse anche per il suo gusto della moda, spesso indossando abiti firmati che le garantirono attenzione mediatica. Alcune delle sue divise, disegnate dallo stilista Ted Tinling, sono oggi esposte al Victoria and Albert Museum di Londra. Fra i suoi numerosi successi sportivi, degno di nota è il raggiungimento delle semifinali del Roland Garros nel doppio e nel doppio misto.

Dopo il ritiro a 40 anni, divenne la prima donna a commentare le partite di tennis in televisione e scrisse per ‘Il Giornale’, dove fu voluta da Indro Montanelli. Nel corso della sua vita, si è anche impegnata nella lotta contro il cancro, avendo affrontato la malattia due volte e vincendo.

Le reazioni alla sua morte sono state commoventi. Nicola Pietrangeli ha descritto Lea come una sorella, mentre Adriano Panatta ha sottolineato la sua eleganza. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha affermato che Lea sarà sempre ricordata come una pioniera nel mondo dello sport. Anche il ministro dello Sport ha riconosciuto l’unicità e l’importanza del suo contributo, evidenziando il suo stile inimitabile e la sua influenza sulla storia dello sport italiano.