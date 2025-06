Addio a Lea Massari: l’icona del cinema italiano scomparsa

Lea Massari, celebre attrice del cinema italiano e internazionale, è venuta a mancare a 91 anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta lunedì nella sua abitazione a Roma nel quartiere Parioli, è stata riportata da Il Messaggero. Da tempo, l’attrice era assistita a causa di una caduta.

Il funerale si è svolto in forma privata nella cattedrale di Sutri, in provincia di Viterbo, seguito dalla sepoltura nel cimitero comunale. Massari, riconosciuta come un’antidiva, ha rappresentato una femminilità intensa e misurata, diventando una figura emblematicamente unica nel panorama cinematografico del Novecento.

La carriera di Lea Massari è stata costellata da collaborazioni con illustri registi. Ha esordito con Sergio Leone nel film Il colosso di Rodi, ha lavorato con Dino Risi in Una vita difficile e con Nanni Loy, Giuseppe Bertolucci e i fratelli Taviani in Allonsanfàn. Tuttavia, il suo ruolo più simbolico resta quello di Anna nel film L’avventura (1960) di Michelangelo Antonioni, in cui la sua scomparsa durante una gita in barca diventa un emblema di un vuoto esistenziale, contribuendo a rivoluzionare il linguaggio cinematografico.

Lea Massari ha lasciato un’eredità duratura nella storia del cinema, non solo per le sue interpretazioni ma anche per la sua presenza silenziosa ma potente, che l’ha contraddistinta come figura anticonformista. La sua perdita è stata accolta con grande affetto e tristezza dal mondo della cultura e dello spettacolo.

