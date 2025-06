Addio a Lea Massari: l’Antidiva del Cinema Italiano

Anna Maria Massatani, nota come Lea Massari, è deceduta all’età di 91 anni a Roma. L’attrice, celebre per il suo sguardo intenso e la voce caratteristica, ha lasciato il mondo in modo discreto, conforme al suo stile di vita lontano dai riflettori.

Nata nel 1933 a Roma, Lea Massari si laurea in architettura in Svizzera prima di intraprendere la carriera cinematografica, assumendo il nome d’arte in memoria del fidanzato Leo, tragicamente scomparso. La sua carriera inizia nel 1954, quando viene scoperta da Mario Monicelli sul set di “Proibito”. Si afferma come un’attrice drammatica, distinguendosi per ruoli intensi e complessi, spesso lontani dalla commedia leggera.

Massari diventa un’icona del cinema d’autore con interpretazioni memorabili in film come “L’avventura” di Michelangelo Antonioni e “Soffio al cuore” di Louis Malle, quest’ultimo per il quale affronta anche controversie legali in Italia. Riceve riconoscimenti significativi, tra cui il Nastro d’Argento per “Cristo si è fermato a Eboli” e il David di Donatello per “I sogni muoiono all’alba”.

Negli anni ’80, decide di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia e a cause ecologiche e animaliste. Dopo una lunga assenza dai set, il suo ultimo impegno pubblico risale al 1975, come giurata al Festival di Cannes. La cerimonia funebre si è svolta in forma riservata a Sutri, in un saluto intimo e rispettoso per una donna che ha sempre privilegiato la sostanza rispetto all’apparenza.

