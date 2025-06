Addio a Lea Massari: icona del cinema italiano scomparsa a 91 anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Lea Massari, attrice di grande talento, deceduta all’età di 91 anni. La notizia della sua morte, avvenuta lunedì 23 giugno nella sua abitazione a Roma, è stata resa nota dal Messaggero, specificando che i funerali si sono svolti in forma privata nella cattedrale di Sutri, in provincia di Viterbo.

Massari si era ritirata dalla scena e dalla vita pubblica da oltre trent’anni. Internazionalmente riconosciuta, ha ottenuto grande ammirazione sia in Italia sia in Francia, dove ha lavorato con attori celebri come Jean Paul Belmondo e Michel Piccoli. Durante la sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un David di Donatello come migliore attrice per i film “Una vita difficile” e “I sogni muoiono all’alba” nel 1961. Ha inoltre conquistato due Nastro d’Argento per le sue interpretazioni in “La prima notte di quiete” e “Cristo si è fermato a Eboli”.

Lea Massari ha esordito nel 1954 nel film “Proibito” di Mario Monicelli. In giovane età, assunse un nome d’arte in memoria del fidanzato defunto. La sua carriera decollò nel 1957 con “I sogni nel cassetto” di Renato Castellani. Michelangelo Antonioni la scelse per “L’avventura” nel 1960, accanto a Monica Vitti. Seguì una serie di film di successo che la consacrarono come una delle attrici più significative del panorama cinematografico.

Negli anni Ottanta, le sue apparizioni sul grande schermo divennero rare, e la sua ultima performance risale al 1990 in “Viaggio d’amore” al fianco di Omar Sharif.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.today.it