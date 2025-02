Addio a Lando Francini, il volto amato di Melevisione e Cuoco Basilio: il saluto di Milo Cotogno

È scomparso a 68 anni Lando Francini, celebre attore noto per il suo ruolo di Cuoco Basilio nella Melevisione. Nato in Brasile, ha trascorso la sua vita dedicandosi all’arte e alla recitazione, avendo una famiglia di artisti: il padre Mauro insegnava scenografia e la madre Klara era costumista. Dopo il diploma in animazione teatrale nel 1974, ha collaborato con grandi nomi del teatro italiano come Dario Fo, Luca Ronconi e Giorgio Strehler, ma la sua vera passione è sempre stata il teatro per l’infanzia.

Fra il 2003 e il 2006, Francini ha conquistato il cuore di migliaia di bambini con la sua interpretazione del Cuoco Basilio, personaggio amato nel programma di Rai 3 ambientato nel Fantabosco. La sua figura viene ricordata con affetto, in particolare da Lorenzo Branchetti, collega nella Melevisione, il quale lo descrive come una persona buona e gentile. Branchetti ha condiviso aneddoti legati al set della cucina di Cuoco Basilio, dove il cibo era reale e gli attori potevano mangiare durante le riprese, creando un’atmosfera di convivialità.

Lando Francini è ricordato non solo per il suo talento, ma anche per l’impatto profondo che ha avuto sulla vita di molti bambini che sono cresciuti con il programma. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dispiacere, sottolineando il legame speciale tra i membri della Melevisione e il calore dei fan, molti dei quali lo ricordano con nostalgia e affetto per il suo contributo nel mondo dell’intrattenimento infantile.