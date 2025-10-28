Addio a Kevin Bonaldo, giovane promessa del ciclismo italiano

I funerali di Kevin Bonaldo, giovane ciclista di 25 anni della Sc Padovani Polo Cherry Bank, si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Ramon di Loria, con la partecipazione di oltre 800 persone. Kevin è deceduto dopo un mese di coma a causa di un arresto cardiaco avvenuto durante una gara.

Durante la cerimonia, la chiesa era piena e il silenzio rifletteva un profondo senso di tristezza. Kevin, colpito da un malore durante la Piccola Sanremo di Sovizzo, ha lasciato un vuoto incolmabile per la sua famiglia, gli amici e i compagni di squadra. Sulla sua bara sono stati posti il casco con il numero 136, la maglia e la bicicletta, simboli di una passione intensa per il ciclismo.

Un momento particolarmente emozionante è stato quando Alice Capasso, fidanzata di Kevin per sette anni, ha letto una lettera in sua memoria. Nella lettera, Alice ha espresso il suo amore e il legame che avevano costruito insieme, raccontando come ogni giorno lo avesse sostenuto e incoraggiato. Ha descritto il loro primo incontro tra biciclette e come, nel corso degli anni, fossero diventati inseparabili.

Alice ha voluto evidenziare il valore che Kevin ha avuto nella sua vita, definendolo un amico, un moroso e un fratello. Ha condiviso la speranza di avere un futuro insieme, ricordando le sue parole piene di determinazione. Infine, ha parlato del suo dolore, riconoscendo che Kevin, anche nella sua assenza, continua a dare forza e luce a chi lo circonda.