Addio a Karim Aga Khan, morto a 88 anni il principe della Costa Smeralda

È morto il principe Karim Aga Khan, noto per aver fondato il Consorzio Costa Smeralda il 14 marzo 1962, portando alla ribalta un angolo di Sardegna. Il Consorzio ha espresso il proprio cordoglio con un semplice ma significativo “grazie”. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dall’Aga Khan Development Network, specificando che “Sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49° Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto, è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia”. Si prevede a breve l’annuncio del suo successore.

In una nota, i leader e il personale dell’Aga Khan Development Network hanno rivolto le loro condoglianze alla famiglia del principe e alla comunità ismailita globale. Hanno sottolineato che, mentre onorano l’eredità del principe Karim Aga Khan, continueranno a lavorare con i loro partner per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità in tutto il mondo, seguendo i desideri del fondatore, senza fare distinzione di religione o origine.