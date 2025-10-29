Addio a James Senese, icona del soul napoletano

James Senese, sassofonista, cantante e compositore, è morto a Napoli all’età di 80 anni. Era un artista riconosciuto e rispettato, noto per il suo talento e per il suo legame profondo con la musica napoletana. Senese era figlio di una donna napoletana e di un soldato afroamericano, e il suo background multietnico contribuì a dare una particolare sfumatura alla sua musica.

Nel corso della sua carriera, ha condiviso un lungo sodalizio artistico con Pino Daniele, un altro grande nome della musica italiana. Questo legame ha segnato e arricchito entrambe le loro produzioni. Un evento significativo è stato il concerto di Capodanno, tenutosi il 31 dicembre 2022, che si è svolto senza pubblico a causa delle restrizioni per il Covid-19, ma che è stato trasmesso in diretta streaming. Durante questa occasione, Senese ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento e la sua capacità di emozionare il pubblico, anche in un momento difficile per la musica dal vivo.