Salute

Addio a Ivan Gardini Italia

Addio a Ivan Gardini Italia

Ivan Gardini, storico presidente di EpaC Onlus, un’associazione dedicata a counselling, educazione, prevenzione e informazione sulle epatiti e le malattie del fegato, è deceduto. Gardini aveva iniziato a occuparsi di epatite C e malattie del fegato e aveva fondato l’associazione, che sotto la sua direzione era cresciuta notevolmente, offrendo consulenze gratuite e collaborando con istituzioni regionali e nazionali.

Gardini aveva scritto sulla sua pagina Linkedin che l’associazione era passata da 0 a 8 collaboratori fissi, aveva creato 21 siti web e social network, e aveva offerto 150.000 consulenze gratuite. L’associazione EpaC Onlus ha comunicato la notizia della sua scomparsa, a seguito di una polmonite, e ha espresso il suo dolore e la sua riconoscenza per il lavoro svolto da Gardini. L’obiettivo di Gardini era stato quello di consentire ai pazienti affetti dal virus epatite C di guadagnare anni di vita grazie alle terapie. La sua lotta contro il virus non si era mai interrotta e aveva animato il mondo dell’associazionismo, fondamentale per chi si occupa di salute.

