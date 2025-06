Addio a Harris Yulin: il cinema piange un grande attore

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Harris Yulin, attore 87enne, deceduto il 10 giugno per arresto cardiaco nonostante i tentativi di rianimazione. La notizia è stata confermata dalla sua manager, Sue Leibman, lasciando un vuoto significativo tra fan e colleghi.

Yulin è noto per i suoi ruoli iconici, tra cui il poliziotto corrotto Mel Bernstein in Scarface e il giudice Stephen Wexler in Ghostbusters II. Ha partecipato anche a opere come Sotto il segno del pericolo e Training Day. La sua carriera si estende al piccolo schermo, con memorable performance in serie come Veep, The Unbreakable Kimmy Schmidt, And Just Like That…, Buffy l’ammazzavampiri e Divorce.

Nato a New York, Yulin ha avuto un percorso personale segnato da eventi difficili. È stato sposato con l’attrice Gwen Welles fino alla sua morte nel 1993, e in seguito ha sposato Kristen Lowman. Era padre di Claire Lucido, scomparsa nel 2022. La sua eredità cinematografica e televisiva, unita alla sua presenza scenica, continuerà a essere ricordata.

Fonte: www.bigodino.it