Addio a Glauco Mauri, Maestro del Teatro Italiano: 70 Anni di Arte da Shakespeare alla Televisione

Il mondo del teatro italiano piange la scomparsa di Glauco Mauri, un pilastro della scena artistica, attore e regista noto per il suo lungo e significativo contributo. A un passo dal festeggiare i suoi 94 anni, Mauri è venuto a mancare dopo aver annullato un spettacolo al Teatro Vascello di Roma a causa di problemi di salute, confermando la sua forza e passione per la recitazione fino all’ultimo.

Nato a Pesaro nel 1930, Mauri ha iniziato la sua carriera teatrale a soli 15 anni con una compagnia amatoriale, per poi studiare all’Accademia di Arte Drammatica di Roma, dove ha affinato il suo talento. Il suo debutto professionale si è avuto nel 1953, interpretando Macbeth in una produzione diretta da Orazio Costa. Nel corso degli anni, ha ottenuto riconoscimenti per ruoli in opere di Shakespeare e Dostoevskij, tra cui Smerdjakov ne “I fratelli Karamazov”, che lo ha consacrato come uno degli attori più apprezzati del suo tempo.

Nel 1961, Mauri e l’amico Roberto Sturno fondarono la Compagnia Mauri-Sturno, un sodalizio artistico che è durato per oltre quarant’anni, durante i quali hanno messo in scena numerosi spettacoli, guadagnando vari premi e riconoscimenti. Oltre 40 produzioni, tra cui “Re Lear”, “La Tempesta”, “Edipo Re” e molte altre opere classiche e contemporanee, hanno caratterizzato la loro carriera, rendendo la compagnia un punto di riferimento importante nel panorama teatrale italiano.

Mauri si è anche cimentato nel cinema e nella televisione, partecipando a produzioni significative della Rai agli albori della televisione italiana e recitando in film acclamati come “Profondo rosso” di Dario Argento e “La Cina è vicina” di Marco Bellocchio. La versatilità e l’impegno di Mauri nel mondo dello spettacolo hanno lasciato un’impronta indelebile, influenzando generazioni di attori e registi.

La sua scomparsa segna una grande perdita per il teatro italiano, che ha visto in lui una figura di riferimento e un maestro dal talento ineguagliabile. La sua eredità rimarrà viva nelle opere che ha creato e nell’ispirazione che ha infuso negli altri. Mauri sarà ricordato non solo per la sua arte, ma anche per la dedizione e la passione che ha portato sul palcoscenico.