sabato – 24 Gennaio 2026
Addio a Giuseppe Depaoli, leggenda del ciclismo piemontese

Il 22 gennaio, a Pavone Canavese, si è svolto il funerale di Giuseppe Depaoli, morto all’età di 88 anni dopo una vita dedicata alle due ruote. Una folla di amici, appassionati, dirigenti sportivi e amministratori locali si è riunita per l’ultimo saluto a questo uomo che ha lasciato un segno indelebile nel ciclismo piemontese.

Giuseppe Depaoli aveva iniziato a gareggiare negli anni Cinquanta, rappresentando la Vigor Ivrea, e non aveva mai abbandonato il mondo del ciclismo. Dopo aver smesso di correre, era diventato direttore sportivo, dirigente e presidente del Velo Club Eporediese, una società che porta il suo nome inciso nella memoria collettiva.

Depaoli è stato ricordato da Franco Bocca, giornalista de La Stampa, che lo ha descritto come un grande protagonista del ciclismo piemontese. Bocca ha condiviso un episodio che racconta la generosità e la disponibilità di Depaoli, che aveva aiutato il giornalista a risolvere un problema con la sua macchina durante una gara.

Al funerale di Depaoli hanno partecipato i dirigenti attuali del Velo Club Eporediese, guidati dalla presidente Lucetta Negro, e quattro sindaci del Canavese. Tutti hanno sottolineato il ruolo importante che Depaoli ha avuto nella storia del club e nel ciclismo piemontese.

Giuseppe Depaoli non è stato solo un dirigente sportivo, ma anche un educatore silenzioso, un riferimento umano e uno di quelli che tengono insieme le cose senza bisogno di apparire. Ha insegnato a generazioni di ragazzi cosa significhi appartenere a qualcosa, rispettare lo sport e rispettare gli altri. La sua eredità vivrà attraverso le storie raccontate sottovoce, nei gesti semplici e nei chilometri percorsi insieme.

