Addio a Giuseppe Cormaci, leggenda della pallavolo reggina

La SSD Sport Specialist e l’intero team si stringono in un abbraccio di dolore e profondo rammarico per la notizia della scomparsa del Dott. Giuseppe Cormaci, figura di inestimabile valore per il mondo della pallavolo e dello sport calabrese. Il team di Sport Specialist desidera esprimere il più sentito cordoglio per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport con ineguagliabile impegno e professionalità.

Giuseppe Cormaci è stato una persona che ha dato tanto, anche personalmente, e ha creduto nel progetto Domotek Volley. Ha avuto un rapporto fraterno con il Mister della prima squadra, Antonio Polimeni, e ha fatto parte del suo percorso di crescita, non solo professionale ma anche umano. Cormaci seguiva spesso le partite e non mancava mai di inviare messaggi nei momenti di gioia e di dolore.

Il suo percorso dirigenziale è stato un esempio di dedizione e competenza, arricchito da ruoli di prestigio che hanno portato la città di Reggio Calabria sulla scena sportiva internazionale. Tra i suoi incarichi più significativi si ricordano quelli di Presidente Provinciale FIPAV, Responsabile del Comitato Organizzatore Locale del World Grand Prix e Vice Presidente del COL dei Mondiali di Pallavolo Maschile.

La sua passione e il suo contributo sono stati formalmente riconosciuti con il Premio CONI Dirigente Sportivo. La SSD Sport Specialist e tutti coloro che hanno avuto l’onore di collaborare con lui si uniscono al dolore della famiglia, alla quale porgono le più sentite condoglianze. Il suo esempio, la sua eredità e il suo fondamentale contributo, in particolare verso la pallavolo reggina, restino vivi e d’ispirazione nel ricordo di tutti.