Addio a Giuseppe Carrisi, storica voce del GR3: prematura scomparsa a 63 anni

Lutto nel mondo dell’informazione per la morte improvvisa del giornalista Giuseppe Carrisi, conduttore e caposervizio dell’edizione dell’alba del GR3, avvenuta a 63 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato in diretta dai colleghi Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà, visibilmente commossi, che hanno ricordato Carrisi come un professionista di grande esperienza e sensibilità.

Carrisi ha avuto una carriera significativa in Rai, passando dal GR Parlamento all’editing del GR2 e lavorando a lungo nella redazione Esteri, dove si è dedicato a tematiche legate ai Paesi in via di sviluppo, specialmente africani. È stato anche scrittore e documentarista; tra le sue opere spicca il libro “Kalami va alla guerra”, che affronta il tema dei bambini nei conflitti armati, e il docu-film “Kidogò, un bambino soldato”, presentato al Giffoni Film Festival.

I colleghi lo hanno descritto come una persona riservata ma dalla grande umanità, un padre attento ai suoi figli Alessandro e Leonardo. La redazione del Giornale Radio ha espresso il proprio cordoglio, così come l’UsigRai, sottolineando la passione di Carrisi per l’Africa e la sua professionalità gentile.

La scomparsa di Carrisi lascia un vuoto nel panorama giornalistico, e i suoi colleghi hanno manifestato il desiderio di ricordarlo non solo come un giornalista, ma anche come un uomo di grande valore umano.