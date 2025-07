Addio a Giuliano Sorgini, maestro delle colonne sonore italiane

La scena musicale italiana piange la scomparsa di Giuliano Sorgini, un compositore di talenti straordinari, noto per le sue colonne sonore iconiche degli anni ‘60 e ‘70. Sorgini, scomparso all’età di 82 anni, si era ritirato a Sacrofano, vicino Roma, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

La notizia della sua morte, avvenuta venerdì, è stata comunicata dall’etichetta discografica con cui collaborava. Giuliano Sorgini aveva creato musiche per una vasta gamma di opere, inclusi B-movie, documentari e programmi della Rai, fondendo elementi di musica elettronica, jazz, funk, psichedelia ed influenze etniche, anticipando tendenze musicali oggi apprezzate.

Uno dei suoi lavori più celebri è “Zoo Folle” del 1974, un’opera ispirata al regno animale che combina groove funk, jazz-rock e registrazioni ambientali. Nel regno del cinema, Sorgini ha composto le colonne sonore di vari film horror e thriller, collaborando, tra l’altro, alla creazione di “The Other Hell” (1981), insieme a Franco Miceli, e al film “Non si deve profanare il sonno dei morti” (1974).

Negli ultimi anni, Four Flies Records ha ristampato in vinile diversi lavori di Sorgini, trasformandoli in oggetti di culto per i collezionisti, tra cui “Africa Oscura” e “Occulto.” Pierpaolo De Sanctis, fondatore della Four Flies, ha sottolineato la grandezza di Sorgini, definendolo un compositore misterioso e talentuoso, la cui musica rimarrà nel tempo. Con al suo attivo vari nastri inediti, Sorgini ha certamente lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale.