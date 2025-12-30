Addio a Giovanni Pellegrini leggenda del ciclismo toscano

Il ciclismo toscano è in lutto per la morte di Giovanni Pellegrini, storico meccanico di biciclette nel suo negozio nel centro di Santa Croce sull’Arno, deceduto all’età di 91 anni. Il negozio di Giovanni Pellegrini era un punto di ritrovo per molti amici e appassionati di ciclismo, che si incontravano lì per discutere della loro passione.

Suo figlio Simone è stato un ottimo corridore nelle società toscane. Negli anni Settanta, Giovanni Pellegrini fondò il Pedale S.Croce, dove molti giovani della zona iniziarono la loro carriera ciclistica e diventarono ottimi atleti. Pellegrini è stato anche titolare del marchio di biciclette Gipel, che produceva bici da corsa. Inoltre, aveva ideato e organizzato il Trofeo Tandem, un’asta sportiva annuale a Stabbia di Cerreto Guidi, che abbinava dilettanti toscani a sportivi con premi finali. Il Trofeo Tandem ebbe popolarità nazionale e fu un grande successo per molti anni.

I funerali di Giovanni Pellegrini si svolgeranno in Piazza Ferrari a S.Croce sull’Arno.