Addio a Giovanni Paoli: Il tributo di Fabrizio Corona e Dillinger News

Giovanni Paoli, figlio di Gino, è morto a 60 anni per un infarto all’ospedale Niguarda di Milano. Fabrizio Corona e la redazione di Dillinger News, della quale Paoli era direttore responsabile, hanno omaggiato la sua memoria attraverso post sui social e un articolo sul sito. Nella loro comunicazione, Corona ha sottolineato l’impegno di Giovanni nel guidare la redazione, esprimendo gratitudine per la sua pazienza e dedizione nel motivarli a dare il massimo. Il messaggio conclude con la promessa che il legato di Giovanni continuerà a vivere attraverso il lavoro del giornale.

In un post ufficiale, Dillinger News ha espresso il proprio cordoglio, evidenziando come il decesso di Paoli rappresenti una perdita non solo personale, ma anche la fine di un’era per la testata. Descrivendo Giovanni come un uomo eccezionale, la redazione ha riconosciuto il vuoto incolmabile lasciato dalla sua scomparsa. Giovanni era paragonato a un gatto: solitario, intelligente e umile, possedeva una profonda umanità tipica delle grandi anime.

In un articolo dedicato, Dillinger News ha descritto Giovanni come l’anima della redazione, una figura discreta ma fondamentale che ha mantenuto la calma anche nei momenti di crisi. Sottolineando la sua carriera come simbolo del vero giornalismo, la redazione ha evidenziato il suo spirito punk e il suo cuore ribelle. Giovanni, nato a Genova il 13 luglio 1964, ha avuto un inizio nella musica prima di dedicarsi al giornalismo, lavorando per diverse riviste fino a diventare direttore di Dillinger News, fondata da Fabrizio Corona.