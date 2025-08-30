22.1 C
Da StraNotizie
Addio a Gianni Zaganelli, avvocato di riferimento in Italia

È scomparso l’avvocato Gianni Zaganelli, figura eminente del panorama forense italiano, all’età di 89 anni. Riconosciuto come un punto di riferimento per Città di Castello e l’intera vallata umbro-toscana, Zaganelli si è distinto per la sua cultura giuridica e il suo impegno civile. Ha partecipato a processi che hanno segnato la storia giudiziaria del Paese, dai maxi-processi contro la mafia a casi di terrorismo e cronaca nera.

Tra i momenti salienti della sua carriera c’è il processo per l’omicidio della piccola Maria Geusa, uccisa da un imprenditore, per il quale Zaganelli, insieme al figlio Eugenio, ha difeso la madre Tiziana Deserto. Questo caso, mediaticamente molto esposto, ha visto Zaganelli coniugare rigore giuridico e umanità.

Con la sua presenza elegante e autorevole, e la toga sempre in spalla, Zaganelli ha attraversato quasi sei decenni di storia forense con competenza e carisma. Oltre alla carriera legale, è stato un attivo consigliere comunale e regionale, fondatore del Rotary Club locale e appassionato cacciatore. È stato anche onorato con il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La città si è raccolta attorno alla moglie Franca e ai familiari, esprimendo il proprio cordoglio. Il sindaco Luca Secondi ha sottolineato quanto mancheranno l’intelligenza e i valori di Zaganelli. I funerali si terranno oggi alle 14.30 nella Cattedrale di Città di Castello, segnando la perdita non solo di un grande avvocato, ma di un cittadino esemplare che ha onorato il nome della sua città.

