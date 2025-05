Addio a Gianni Vasino, l’indimenticabile voce di 90° Minuto, scomparso a 88 anni

È morto all’età di 88 anni Gianni Vasino, storico giornalista Rai e volto di “90º minuto”. Nato nel 1936 a Serravalle di Berra, si trasferì a Sanremo con la famiglia, dove iniziò la sua carriera giornalistica in testate locali. Nel 1960, si trasferì a Milano per collaborare con il Corriere Lombardo e successivamente tornò a Genova per lavorare de Il Nuovo Cittadino, ottenendo il titolo di giornalista professionista.

La sua carriera nella Rai iniziò nel 1968, quando superò il concorso per radiotelecronisti. Dopo un intenso corso di formazione a Roma, fu assunto dalla sede Rai di Genova nel 1970, occupandosi inizialmente di cronaca nera e sport. Grande popolarità arrivò con “90º minuto”, dove seguì da vicino le squadre lombarde come Milan, Inter e Atalanta, commentando anche eventi sportivi internazionali, incluse le Olimpiadi e i Mondiali.

Nel 1992, Gianni fu nominato caporedattore e, dal 1990 al 1995, condusse “A tutta B”, un programma dedicato al campionato di Serie B. Tra le sue idee significative c’è il format “Come noi”, incentrato sulla disabilità. Negli anni successivi, collaborò con diverse emittenti private, come Telenord, e contribuì a lanciare il cardinale Tarcisio Bertone come telecronista sportivo.

Un episodio curioso della sua carriera fu la partecipazione al Rally di Montecarlo del 1989 come copilota di Dario Cerrato, ottenendo un settimo posto. Il percorso di Gianni Vasino resterà nella memoria di molti appassionati di sport e giornalismo in Italia.

Fonte: www.virgilio.it