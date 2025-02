Addio a Gianni Pettenati, voce di “Bandiera gialla” e icona della musica italiana a 79 anni

Lutto nel mondo della musica con la scomparsa di Gianni Pettenati, il cantante famoso per il brano “Bandiera Gialla”, deceduto tra il 22 e il 23 febbraio nella sua casa di Albenga, Savona. A darne l’annuncio è stata la figlia Maria Laura tramite un post sui social. Pettenati, 79 anni, è morto circondato dall’affetto dei suoi familiari e dal suo gatto, dopo una lunga malattia.

Nato nel 1945, Pettenati raggiunse il successo nel 1966 con “Bandiera Gialla”, versione italiana di “The Pied Piper” di Crispian St. Peters, che contribuì a promuovere il celebre Piper. Era anche noto per aver militato nella band Juniors, con cui eseguiva diverse cover tradotte in italiano, tra cui “Il superuomo” e “Puoi farmi piangere”. Partecipò a due edizioni del Festival di Sanremo, nel 1967 e nel 1968, classificandosi in finale.

La sua carriera musicale continuò con altri successi, come “Cin cin”, e diverse collaborazioni con autori affermati. Oltre alla musica, Pettenati si distinse come critico musicale, scrivendo libri sulla storia della musica italiana, come “Quelli eran giorni – 30 anni di canzoni italiane”, “Gli anni ’60 in America” e “Mina come sono”.

Le esequie si svolgeranno in forma riservata, come desiderato dall’artista. La scomparsa di Pettenati segna la fine di un’era nella musica italiana, lasciando un’eredità significativa attraverso le sue canzoni e i suoi scritti.