Addio a GIANNI PETTENATI, la Voce di “Bandiera Gialla”

Si è spento all’età di 79 anni Gianni Pettenati, celebre cantante e critico musicale, noto per la sua interpretazione di “Bandiera Gialla”, simbolo musicale degli anni Sessanta. Pettenati è deceduto nella sua abitazione di Albenga (Savona), circondato dall’affetto dei figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo. La figlia Maria Laura ha annunciato la scomparsa attraverso un post sui social, sottolineando il desiderio del padre di lasciare questo mondo nella propria casa, con i suoi affetti accanto e il gatto Cipria. Le esequie si svolgeranno in forma riservata.

Nato il 29 ottobre 1945 a Piacenza, Gianni Pettenati si fa notare nel panorama musicale italiano all’età di vent’anni vincendo il Festival di Bellaria. Si unisce poi al gruppo Juniors, con il quale incide nel 1966 la sua prima canzone, una cover di “Like a Rolling Stone” di Bob Dylan, intitolata “Come una pietra che rotola”. Tuttavia, il suo vero trionfo arriva con “Bandiera Gialla”, versione italiana di “The Pied Piper”, che diventa un evergreen della musica leggera italiana. Nel 1967 partecipa al Festival di Sanremo con “La rivoluzione” e si esibisce in importanti eventi musicali dell’epoca, inclusi “Un disco per l’estate” e “Cantagiro”. L’anno successivo, in coppia con Antoine, raggiunge la finale di Sanremo con “La tramontana”, mentre il suo repertorio si arricchisce di successi come “Caldo caldo”, “Cin cin” e “I tuoi capricci”.