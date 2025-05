Addio a Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto: il figlio si candida alle prossime elezioni

È morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto dal 14 dicembre 1993 al 24 febbraio 1996 e deputato dal 1996 al 2001 con il partito televisivo Antenna Taranto 6 e la Lega d’Azione Meridionale. Cito, che aveva 79 anni, era anche presidente onorario del Taranto calcio negli anni ‘90.

Suo figlio, Mario Cito, è candidato alle prossime elezioni comunali a Taranto. Giancarlo Cito si era ritirato dalla politica, mentre Mario è sostenuto dalla lista At6-Lega d’Azione Meridionale. Le elezioni si svolgeranno il 25 e 26 maggio, con un eventuale ballottaggio l’8 e 9 giugno, in seguito allo scioglimento del consiglio comunale, causato dalle dimissioni di 17 consiglieri su 32.

Nelle elezioni comunali del 1993, Cito ottenne il 32% al primo turno e il 53% al ballottaggio contro Gaetano Minervini. Nel 1996, fu eletto deputato con 33.960 voti, il 45,9%. Tuttavia, la sua carriera politica fu segnata da controversie legali; il 9 dicembre 1997 fu condannato a 4 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, mentre fu assolto dall’accusa di concorso in omicidio. La condanna fu confermata in Cassazione nel 2002, e Cito scontò la pena in carcere, ottenendo successivamente la semilibertà e altre condanne con affidamento ai servizi sociali.

La morte di Giancarlo Cito rappresenta la scomparsa di una figura significativa nella politica tarantina.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it