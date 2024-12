Addio a Gian Paolo Ormezzano: il commovente tributo del figlio Timothy

Torino ha subito una grande perdita con la morte del giornalista Gian Paolo Ormezzano, avvenuta all’età di 89 anni. Ormezzano ha dedicato la sua lunga carriera al mondo del giornalismo sportivo, cominciando a Tuttosport e concludendo con La Stampa. Era un appassionato tifoso del Torino e lascia la moglie e tre figli, incluso Timothy, giornalista del Corriere della Sera, che lo ha ricordato affettuosamente sui social.

Nato a Torino il 17 settembre 1935, Ormezzano è stato direttore di Tuttosport dal 1974 al 1979 e ha collaborato con prestigiose testate come La Stampa, il Guerin Sportivo e Famiglia Cristiana. Durante la sua carriera, ha raccontato eventi sportivi significativi, come la vittoria dell’Italia al Mondiale del 1982, e ha anche avuto l’opportunità di coprire eventi storici come lo sbarco sulla Luna da Cape Canaveral. Inoltre, è stato commentatore televisivo e autore di opere letterarie, tra cui romanzi e saggi, e le sue pubblicazioni più note includono “Giro d’Italia con delitto” e i tre volumi dedicati alla storia dello sport.

La sua passione per il calcio si rifletteva nel suo amore per il Torino, per il quale era un fervente sostenitore. Le reazioni per la sua scomparsa sono state unanimi, con tributi da parte dell’Ordine dei Giornalisti e del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che lo hanno ricordato come una voce unica e un modello di giornalismo capace di fondere lo sport con le dinamiche sociali, sempre con ironia e passione.

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Stefano Tallia, ha elogiato il contributo di Ormezzano, sottolineando il suo rigore e la sua eleganza nella scrittura. Ha espresso condoglianze alla famiglia, evidenziando come la sua precisa narrazione abbia segnato profondamente il panorama giornalistico. Anche il sindaco ha ritenuto che Torino avesse perso una figura fondamentale, capace di trasmettere valori e passione attraverso le sue parole.

Nel 2020, Ormezzano aveva superato una grave infezione da Covid-19, una testimonianza della sua resilienza, raccontata con sincerità in un articolo. La sua assenza lascerà un vuoto significativo nel giornalismo sportivo piemontese e non solo.