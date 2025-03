Addio a Gian Germano Giuliani, erede della storica casa farmaceutica, aggredisce Emilio Fede a Milano

Gian Germano Giuliani, imprenditore e erede dell’azienda produttrice del famoso amaro, è morto all’età di 88 anni. Il suo marchio ha raggiunto un grande successo negli anni ’50, grazie anche alla visibilità ottenuta tramite gli spot su Carosello. Nato nel 1937 a Trento, Giuliani ha ereditato il patrimonio familiare che risale al nonno, che nel 1889 acquistò l’Antica Farmacia del Lazzaretto a Milano. Sotto la sua guida, l’impresa ampliò la gamma di prodotti, contribuendo alla popolarità di un digestivo di successo.

Giuliani, noto con il soprannome di “Pippo”, era un uomo di grande energia e passione per lo sport e la vita sociale. Ha ricoperto il ruolo di membro del consiglio di amministrazione dell’Inter ed è stato protagonista di matrimoni molto pubblicizzati. Il suo primo matrimonio con Bedy Moratti, sorella dell’ex presidente dell’Inter, e successivamente con la celebre modella Isa Stoppi, definita “la donna più bella del mondo” dal fotografo Richard Avedon. Dopo la morte di Isa, Giuliani le ha reso omaggio acquistando una pagina intera del Corriere della Sera. Il suo terzo matrimonio è stato con Ilenia Iacono.

Giuliani era noto anche per il suo carattere focoso e per alcuni episodi controversi, tra cui l’aggressione al giornalista Emilio Fede nel 2010, legata a motivi sentimentali. Fede, colpito da Giuliani mentre si trovava in un ristorante, subì danni fisici e dichiarò di voler denunciare l’imprenditore per quanto accaduto. La vita di Gian Germano Giuliani rimane un importante capitolo nella storia del marchio che rappresentava.