Addio a Giampaolo Gravina, filosofo del vino e giornalista: un malore fatale durante un evento in Friuli

Giampaolo Gravina, giornalista e divulgatore del mondo del vino, è morto il 6 febbraio in Friuli durante una manifestazione. Filosofo di formazione, insegnava all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dopo aver ricoperto la cattedra di estetica alla Sapienza. Era noto per la sua capacità di trasmettere la passione per il vino in modo semplice e diretto. Gravina aveva esteso il suo soggiorno in Friuli per incontri con viticoltori locali, spinto dalla curiosità e dalla voglia di costruire relazioni significative.

La sua carriera accademica ha avuto un’evoluzione naturale verso l’enogastronomia. Ha aperto il ristorante “Uno e Bino” a Roma, diventato un punto di riferimento per esperti e appassionati. Grazia alla sua divulgazione in radio, con la rubrica “Puri Spiriti” su Radio Rai Tre e come curatore della guida ai vini de L’Espresso, Gravina ha saputo attrarre un vasto pubblico. Le sue lezioni sui vitigni e territori erano seguite con grande attenzione, grazie al suo approccio chiaro e coinvolgente.

Colleghi come Camillo Favaro e Eleonora Cozzella lo ricordano come un esperto non snob, capace di avvicinare chiunque alla cultura del vino. Gravina era aperto e disponibile, sempre pronto ad abbracciare opinioni diverse. La sua sensibilità e intelligenza lo hanno reso una figura rispettata, dedicata alla vita dei produttori e capace di trasmettere conoscenza senza barriere. La sua eredità nel mondo del vino continuerà a vivere attraverso l’impatto che ha avuto su molte persone.