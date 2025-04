Addio a Giacomo Caliendo, ex senatore di Forza Italia e leale collaboratore di Berlusconi

È morto a 82 anni Giacomo Caliendo, ex magistrato e senatore di Forza Italia, il 31 marzo 2025 a Milano, dopo aver sofferto a lungo per malattie. Eletto al Senato nel 2008, Caliendo aveva ricoperto anche il ruolo di sottosegretario alla Giustizia nel governo Berlusconi dal 2008 al 2011. Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ha sottolineato la sua stima e lealtà, definendolo un “collaboratore stimato” del presidente Berlusconi. Era anche attualmente alla guida dei probiviri di Forza Italia.

Nato nel 1942 a Saviano, in provincia di Napoli, aveva intrapreso la carriera di magistrato nel 1971. Successivamente, ricoprì importanti ruoli, come consigliere di Corte d’appello e sostituto procuratore generale a Milano. Negli anni ’80, fece parte del Consiglio Superiore della Magistratura e, nel 2005, divenne sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione.

Caliendo fu rieletto più volte fino al 2022 e, nel contesto della sua carriera politica, fu coinvolto in un’inchiesta del 2010, nota come inchiesta P3, riguardante un presunto gruppo segreto. Sebbene fosse stato indagato e al centro di una mozione di sfiducia, egli fu prosciolto dalle accuse nel 2012. Gasparri ha concluso esprimendo il cordoglio per la sua scomparsa e promettendo che si continueranno a combattere le battaglie per la libertà e per una giustizia equa in suo nome.