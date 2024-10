Addio a Gherardo Guidi: La Capannina di Forte dei Marmi celebra la sua memoria

Gherardo Guidi, noto proprietario della storica Capannina di Forte dei Marmi, è morto all’età di 83 anni, a causa di un malore nella sua villa il 3 ottobre. Guidi, nato a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, iniziò la sua carriera imprenditoriale aprendo il suo primo locale, la Sirenetta. Negli anni sviluppò il suo impero acquisendo diversi locali prestigiosi, tra cui il Regine a Firenze e il Carillon a Viareggio, fino ad arrivare alla Capannina, che ha festeggiato 95 anni di attività quest’estate.

La Capannina, fondata nel 1929 da Achille Franceschi, è uno dei locali notturni più conosciuti d’Italia e ha accolto celebri personalità internazionali come Frank Sinatra e Grace Kelly, diventando un punto di riferimento del divertimento e della musica. Guidi non solo gestì il locale, ma contribuì anche alla produzione di programmi televisivi per la Rai e di film, lanciando talenti come Ivana Spagna e Valeria Marini. Un altro traguardo della sua carriera fu la promozione di artisti italiani contemporanei come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, in collaborazione con Vittorio Cecchi Gori.

La sua prematura scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio, incluso un tributo dal comico e regista Jerry Calà, che lo ha ricordato come un amico importante. In segno di lutto, la Capannina ha annunciato che rimarrà chiusa il 5 ottobre, esprimendo gratitudine a tutti coloro che hanno mostrato vicinanza in questo momento difficile.

La Capannina si distingue non solo per la sua longevità, ma anche per la sua capacità di rimanere al passo con i tempi, adattando la propria offerta e continuando a essere un simbolo di vita notturna. La notizia della morte di Guidi segna la fine di un’epoca per questo locale iconico, che ha saputo aggregare generazioni di artisti e ospiti, mantenendo viva l’essenza del divertimento e della convivialità. Con la sua scomparsa, il mondo della musica e della discoteca perde un protagonista indiscusso, mentre la Capannina rimane nel cuore di molti come un luogo di festa, dove sono stati creati ricordi indimenticabili.