Addio a Gherardo Guidi: Jerry Calà ricorda le indimenticabili serate alla Capannina

Gherardo Guidi, storico patron della Capannina di Forte dei Marmi, è morto all’età di 83 anni a causa di un malore, suscitando un profondo cordoglio tra amici e collaboratori. Il locale, fondato nel 1929, è diventato un simbolo leggendario della Versilia durante la sua gestione. Jerry Calà, noto attore e showman che ha condiviso un lungo legame di amicizia e professionale con Guidi, ha espresso il suo dolore in una lettera emotiva pubblicata su Il Messaggero.

Calà ha raccontato che l’improvvisa scomparsa di Guidi lo ha colpito profondamente, sottolineando che lo considerava un amico di lunga data. Nonostante alcune difficoltà di salute, Guidi era riuscito a recuperare, ma un infarto lo ha portato via inaspettatamente. La loro amicizia è iniziata nel 1983, durante le riprese di “Sapore di mare”, il celebre film ambientato a Forte dei Marmi, in gran parte girato proprio nella Capannina.

Guidi ha avuto un impatto significativo sulla carriera di Calà, incoraggiandolo a riprendere l’attività di intrattenitore dopo che aveva deciso di concentrarsi sul cinema. “Era convinto che avrei funzionato”, ha affermato Jerry, ricordando come, grazie a Guidi, sia tornato a calcare il palcoscenico. Le serate musicali organizzate presso la Capannina divennero famose, grazie anche alla presenza di Calà al pianoforte.

L’ultima serata di celebrazione, in onore dei 95 anni del locale, si è tenuta il 18 agosto scorso, un evento indimenticabile che rimarrà impresso nella memoria di Calà, soprattutto per il momento in cui hanno insieme tagliato la torta dell’anniversario. Calà ha inoltre raccontato che inizialmente Guidi era scettico riguardo all’idea di girare alcune scene del film nella Capannina, temendo che l’atmosfera del locale potesse essere alterata. Tuttavia, la stima per i Vanzina e la qualità della sceneggiatura lo portarono ad accettare.

In chiusura, Calà ha ringraziato Guidi per avergli dato nuova linfa e per aver alimentato la sua passione per la musica e l’intrattenimento, promettendo di portare avanti il suo spirito e le emozioni vissute sul palcoscenico fino all’ultimo.